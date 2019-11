Instagram es la red de las redes. Parece que si no estás en ella, no estás en el mundo. Pero…¿has oído hablar alguna vez de Pichagram? Sí, como lo oyes. No es ninguna broma de esas páginas satíricas. Pichagram existe y cuenta con muchos adeptos. Por definirlo de alguna manera, es la red social donde el desnudo está de moda y tiene origen en España. ¿Te atreverías a formar parte de ella?

Ya sabemos que una de las principales causas de las quejas de Instagram es su fama de censuradora. Son muchas las famosas que lo han denunciado y que intentan saltársela. Pues bien, a un español se la ha ocurrido crear la alternativa. Se llama Pichagram. Y es una solución a la polémica que genera la censura, enfocada a artistas que quieren compartir lo que hacen sin límites.