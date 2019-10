No existe una artista española que haya sabido sacar tanta rentabilidad a Instagram como Paula Echevarría. La asturiana ha aprovechado que su carrera como artista no vive su mejor momento para explotar la red social. Y lo ha hecho a lo grande porque es una de las celebreties nacionales que más dinero factura con sus looks. Además, ella siempre pone su toque sensual. Por eso no nos extraña que sea la reina de Instagram.

A finales de la década de los noventa vivió un año en la ciudad de Londres (Reino Unido). En el 2000 inició su andadura en la pequeña pantalla apareciendo en series como Al salir de clase, Policías o Compañeros. Ese año fue también una de las reporteras del programa Emisión Imposible, emitido durante el verano en Telecinco. Sin embargo, estaba claro que lo suyo era posar en Instagram. Y así ha logrado todavía mayor popularidad.