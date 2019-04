Quizás el nombre de Nastasia Urbano no te suene muy habitual. Pero hablamos de una mujer, hoy de 57 años, que en los años 80 fue una legendaria top model española. Cuando en España no había modelos famosas, ella fue la primera. Sin embargo, por cosas del destino, cayó en desgracia. Eso provocó que cayera en la indigencia. Ahora por suerte, parece que ha podido salir de ella. Te contamos su historia porque es muy curiosa.

Y lo ha conseguido gracias a una campaña puesta en marcha por Daniel Mirabal Gallego-Díaz. El profesional de la moda arrancó en la web GoFundMe una propuesta donde solicitaba 6.000 euros para que la que fuera musa de Yves Saint Laurent pudiera pagar la renta de su casa. Nastasia Urbano vive en un apartamento pequeño a las afueras de Barcelona. Por suerte, el reto se logró para alegría de todos.

Quién fue Nastasia Urbano

Ahora es habitual saber que tenemos primeras espadas nacionales en el mundo de la moda. Nombres como Judith Mascó, Nieves Álvarez, Laura Ponte o Vanesa Lorenzo fueron íconos para este país. Sin embargo, Nastasia Urbano comenzó todo. Una modelo que llegó a ganar un millón de dólares por 20 días de trabajo. Todos los diseñadores y marcas internacionales querían contar con ella. Sin embargo, la ruina económica la llevó a aceptar trabajos precarios para poder subsistir en su día a día, e incluso terminó durmiendo en el cajero de un banco en las calles de Barcelona. Hablamos de otro caso típico de juguete roto. Una persona que toca el cielo pero que no sabe asimilar el éxito.

Objetivo cumplido

Como es lógico, ante una hazaña tan bonita, Nastasia Urbano ha querido responder a este gesto. “Soy la persona más feliz del mundo y estoy muy agradecida y sobrepasada por vuestra amabilidad y amor hacia mí ayudándome con dinero para poder comenzar mi vida sin preocupaciones. A veces no puedo creer que esto me haya sucedido realmente. ¡Qué afortunada soy de tenerte! ¡Mi amor y gratitud no tiene fin! ¡Y para siempre! Vuestras palabras estarán para siempre en mi corazón. Por supuesto, muchas gracias también a mi amigo, al que adoro: por el tiempo y el esfuerzo que puso en esta campaña. Sin ti, Daniel, no sería posible. Gracias, amor, te quiero con locura”.

Por supuesto, Daniel Mirabal también ha respondido. “Soy el hombre más feliz del mundo! ¡Finalmente hemos conseguido el dinero que soñé para Nastasia Urbano. Desde GoFundMe me han dicho que la cantidad que pensé para ella ya ha llegado. Muchas gracias a todos. Habéis demostrado que el mundo de la moda es mucho más que luces, poses y cinco minutos de gloria. Y para todos ustedes que no trabajan dentro de este mundo pero que han ayudado a Nastasia, solo decirles que son los más importantes y que nos hacen mágicos. Tenéis el poder. Muchas gracias”.

La nueva vida de Nastasia Urbano

Parece que la vida de Nastasia Urbano va a dar un giro de 180 grados. El propio Daniel reconoce que ha conseguido diferentes convocatorias para trabajos. Muchas revistas de moda parece que la quieren de nuevo y la agencia Iconic Focus Model de Nueva York la quieren ya en su agencia, One Models de Londres. “Le ha cambiado la vida. Tiene un proyecto, tiene un futuro, está feliz, tiene una base económica… Es muy importante esto. Está feliz y es una mujer nueva“, concluye.

Quizás con este resurgir de Nastasia Urbano podamos volver a verla sobre una pasarela. Y es que se puede comprobar cómo la belleza que tuvo hace años, aún la mantiene. Nos alegramos por ella y esperamos que la vida le vuelva a sonreír.