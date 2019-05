Desde su paso por la casa de Gran Hermano, años atrás, donde logró el mayor porcentaje en la historia del reality, pero para expulsarla, Nagore Robles ha conseguido ser una colaboradora de lo más querida en la cadena. En sus redes sociales, se hace llamar la ‘chica dragón‘ con sus seguidores.

Pero desde que comenzó su relación con Sandra Barneda en 2016, Nagore Robles ha cambiado mucho. No os preocupéis, su carácter sigue siendo el mismo, aunque ha eliminado a muchas personas de su vida. Eso no lo cambiará nadie, pues es su esencia. Pero en lo que se refiere a sus estilismos, la cosa ha cambiado, y no para bien.