Gran noche y grandes héroes que ayer pude descubrir en el ELLE Cancer Ball. Gracias a la Fundación @criscontracancer y a @elle_spain por su gran labor. Mucha fuerza, garra y energía a todas las personas que luchan día a día contra el cáncer, los auténticos héroes. 💪🌅 Gracias @dsquared2 por vestirme para una ocasión tan especial e importante 🌹 #beaHero #ellecancerball