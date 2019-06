Desde que la familia Kardashian apareció en nuestra vida, nada es igual. El reality Keeping Up With the Kardashians llegó y se ha quedado para siempre. Así hemos ido conociendo a todas las hermanas y entre ellas a la pequeña del ‘klan’ Kardashian-Jenner, Kylie. Eso sí, nada tiene que ver el cómo le conocimos a cómo es ahora. La mejor prueba es ver el mini bikini de Kylie Jenner antes y después de operarse.

Ha pasado tantas veces por el quirófano que nada tiene que ver su imagen actual con la que tenía hace unos años. Es como una especie de evolución que hemos ido viviendo casi en directo, gracias a su reallity. Ahora, vemos el mini bikini de Kylie Jenner antes y después de operarse, y podemos comprobar que nada tiene que ver.