1 Jeremyveach

Esta cuenta es de Jeremy, un fotógrafo profesional y su Carlino. El can es por supuesto la estrella de todas las imágenes que posa en retratos o en el campo, en la carretera o en la ciudad.

Son fotos con mucho gusto que te harán adorar a este carlino tan guapo. No me digas que no te lo llevarías a casa es una de las mascotas más querida de la red social. Es como mirar fotos de cachorros y no poder dejar de hacerlo.

Casi tiene 300.000 seguidores y la cuenta sigue creciendo. No te pierdas a esta mascota porque hasta es capaz de hacerse selfies. El bueno del Carlino viaja y se lo pasa en grande. Eso sí, en otra foto hemos visto que lo que más le gusta es dormir en su cama y levantarse tarde.