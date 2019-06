El verano es la época favorita de famosos y sus fans. Pero no solo por sus buenas temperaturas y las vacaciones. Si no porque es cuando nuestras celebrities favoritas comienzan a publicar sus fotos favoritas en bikini, tanto en la playa como en piscinas. Pero María Pedraza ha querido ir un poco más lejos que todas ellas.

Según la actriz, las chicas Netflix son las nuevas chicas Almodóvar, y no se equivoca. No solo es ella quien lo afirma, si no un gran público que parece alavarla. Las redes sociales han sido una gran ayuda para los nuevos actores y actrices, lo que ha ayudado a una nueva forma de consumir el cine.