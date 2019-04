Todo el mundo busca la fórmula para no envejecer. Desde tiempos pretéritos, el ser humano intenta ganarle la carrera al tiempo. La gente quiere mantenerse siempre joven, al estilo de Dorian Gray en el famoso libro de Oscar Wilde. Y los famosos son el mejor ejemplo. Las grandes divas lo buscan por activa y por pasiva. Aunque un rostro no tan conocido como el de Gema López parece que tiene el truco para no envejecer. El lifting sin cirugía de Gema López dará mucho de qué hablar.

Es cierto que siempre la colaboradora de Sálvame ha llamado la atención por tener un cutis perfecto. No aparenta los años que tiene. Por eso, ahora no nos sorprende que el lifting sin cirugía de Gema López. Un tratamiento exclusivo para perder años del que puedes tomar nota para los próximos meses.