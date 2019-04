Leticia Sabater está dispuesta a dejarnos sin palabras. Hace unos días hemos sabido que se ha hecho una lipoescultura de alta definición. Una operación estética que desconocíamos que se podría hacer. Una técnica novedosa de liposucción para conseguir “las abdominales de Madonna, la cintura de Kim Basinger y el culito de Emiliy Ratajkowski”. Sí, como lo oyes. Ella misma lo ha dicho. La foto de Leticia Sabater sin ropa está dando la vuelta al mundo. Ya hay alguno que le dice que tiene más abdominales que Lara Álvarez. Y ella tan feliz.

La cantante estuvo en el programa Sálvame y allí lo contó todo. Facilitó unas imágenes tomadas pocas horas después de haber pasado por quirófano. “En la foto está todo muy hinchado y la piel no está pegada al músculo”, aseguró. Una foto de Leticia Sabater sin ropa donde se puede ver los abdominales que tiene.

Posteriormente hemos visto a Leticia Sabater sin ropa. Se ha fotografiado y ha publicado las imágenes a su cuenta oficial de Instagram para que opinen sus seguidores. Y claro que lo han hecho. Aunque el objetivo es que fuera la Madonna española no todo el mundo lo ve así. Aunque por el momento no cantan igual. “Hola chicos ya me han dado el alta en la clínica, la operación ha ido fenomenal”.

Leticia Sabater sin ropa, llega la polémica

Aunque el mejor comentario fue para un usuario que escribió: “Tiene más abdominales que Lara Álvarez”, le escribieron en Instagram. Y es que es verdad, ahora es la famosa con el mejor cuerpo de España. O eso dice ella. La foto de Leticia Sabater sin ropa está dando la vuelta al mundo. Muchos no saben si su cuerpo es proceso de bisturí o de gimnasio. No sabemos qué pensará Lara Álvarez de todo esto.

A Leticia Sabater le ha hecho mucha ilusión verse hasta en los medios internacionales Y claro, por eso quiere proyectar su imagen más allá de España. “Nunca es tarde para cantar “La salchipapa” en inglés. Además el ‘tiki tiki tiki, taka taka taka’ es universal con lo cual se lo van a aprender muy rápido los británicos”, se mostraba emocionada. Y mientras nosotros no podemos de dejar de ver la foto de Leticia Sabater sin ropa.

El precio de la operación de Leticia Sabater

La cantante y presentadora reveló el coste total de la lipoescultura de alta definición. En total fue de 15.000 euros. “Me he quitado toda la grasa que tenía en el cuerpo. Me ha quedado un culito de chica de 25 años”, explicó mientras el programa mostraba algunas de las imágenes de Leticia Sabater sin ropa se puede ver el acabado de la operaración.

Pero todavía tendremos que esperar para ver el resultado final. Leticia Sabater ha anunciado que se podrá ver el resultado final cuando presente su nuevo tema. Una canción que es estilo trap y sale el 27 de mayo. El videoclip será con su nuevo cuerpo. Aún faltan unas semanas para conocer el resultado final de esta nueva operación. “Ahora un poquito de post operatorio y recuperación”, añadió Sabater.

Eso sí, tiene que recuperarse porque la operación no ha sido fácil. “Créeme que esta operación me ha dolido, han sido seis horas, anestesia general… cuando me levanté empecé a gritar”, confesó la mítica autora de la ‘salchipapa’. Un tema que podría estar incluido entre los 10 peores de la historia.

Otras operaciones de Leticia Sabater

La cantante y ex presentadora de televisión ya se había convertido hace unos años en noticia internacional al someterse a una intervención para reconstruirse el himen y estrenar virginidad a sus 48 años. ¿Qué será lo próximo? La foto Leticia Sabater sin ropa da la vuelta al mundo.

La verdad es que esta chica no deja de sorprendernos. Ahora con la foto de Leticia Sabater sin ropa y con abdominales ya podemos tener un ejemplo donde fijarnos para poder tener mejor cuerpo que la mismísima Lara Álvarez.