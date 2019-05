Qué sería de las presentadoras de televisión sin maquillaje. Y lo mismo podemos decir de las famosas. Es como la prueba del algodón. Cuando las ves con ‘chapa y pintura’ nada o poco tienen que ver con ellas al natural. En algunos casos, el cambio es para mejor, pero en otros, nos damos cuenta de cómo cambian las cosas. Hoy analizamos una foto de Lara Álvarez sin maquillaje. O eso pensamos, que es ella.

Cuando los fans de Supervivientes se enteraron de que Lara Álvarez sería la presentadora de nuevo del programa, todo fueron aplausos. Muchos piensan que si ella no estuviera, los datos de audiencia no serían tan buenos. Luego conocimos al resto y supimos que Sandra Barneda no estaría. El estar presente Lara siempre supone que habrá espectáculo de bikinis. En total la asturiana ha llevado más de 200. Lo que no sabíamos es que Lara Álvarez sin maquillaje tiene poco que ver con la maquillada que sale a escena. Su jefe, Jorge Javier Vázquez, siempre está mandándole un montón de piropos sobre su aspecto físico.

La imagen de Lara Álvarez sin maquillaje

Álvarez ha conquistado el corazón de muchos fans de Supervivientes gracias a su belleza y su simpatía. Ella es consciente de ello y por eso siempre que le llaman desde Mediaset no es capaz de decir que no. Una buena oferta y la dos partes llegan a un acuerdo. Cuando vemos en conexión a la asturiana todo es glamur y belleza. Incluso con unos abdominales que ya quisiera Cristina Ronaldo para él. Ahora bien, si vemos a Lara Álvarez sin maquillaje, eso es otra cosa.

En una imagen que hemos de Lara Álvarez sin maquillaje hemos podido comprobar cómo es la asturiana al natural. Casi como la famosa sidra. Vale, la chica no está mal, pero está claro que no tiene nada que ver con lo que sale en televisión. La foto es justo antes de salir a grabar. En ella se ve a una Lara preparándose en el camerino de maquillaje. Junto a ella, la maquilladora que se prepara para convertir en cisne al ‘patito feo’.

Comentarios a favor o en contra de Lara Álvarez sin maquillaje

Como era lógico, esta foto provocó un sinfín de comentarios de los seguidores. “No tiene nada que ver cuando está al natural” o “¡Cómo cambia! Y es que el maquillaje hace milagros”. “Así estamos todas guapas, el mérito es de las chicas que maquillan”. Ahora bien, no todo van a ser palos. También hay algunos fans que han querido mandar un mensaje de apoyo. “Madre mía cuanto envidia leo por aquí…pero si está guapísima sin maquillaje” o “Lara es bella con o sin maquillaje”. Y tú, ¿de qué lado estás?

Lo más llamativo además de ver a Lara Álvarez sin maquillaje, es verla con un rulo en la cabeza. De esos rulos que llevarían nuestras abuelas hace muchos muchos años. Aunque es cierto que es ver a Lara al natural.

Sea como sea, Lara Álvarez sin maquillaje o con él, sigue siendo un referente en esto de la televisión. Es capaz de crear fobias y filias en un momento. Es cierto que no es la primera famosa que al no tener maquillaje parece otra persona. Tenemos muchos casos. Pero en el caso de Lara, hay que reconocer que tiene una cara muy guapa y no necesita de productos artificiales para estar bella.

La mejor para irse cañas

La fama de Lara Álvarez llega tan lejos que una encuesta realizada por Cerveceros de España, que ya se ha convertido en un clásico, señala que si a los asturianos se les ofreciese la compañía de un famoso de la región, la mayoría se iría de cañas con ella. Lo que no sabemos es si para esa cita veríamos a una Lara Álvarez sin maquillaje. En el caso de la compañía masculina sería Fernando Alonso, el campeón de Fórmula 1.