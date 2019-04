Desde luego, no hay artista que se pueda comparar con Lady Gaga. ¿Acaso habéis visto a alguien más mezclar con éxito música, arte y moda? No es tarea fácil. No es solo que los resultados sean buenos, si no que hay que ser una persona muy valiente y saber llevarlo. Todos no pueden permitirse tal lujo.

Cuando crees que Lady Gaga ha cumplido, y ya no tiene manera de sorprendernos, ella va y lo hace. Nunca sabemos por donde va a salirnos esta chica. Y eso es algo que nos encanta de ella. Lo último ha sido un mono completamente transparente. Normalmente, Gaga lleva estilismos que te llevan a imaginar mil cosas, pero con este nos ha dejado lo que hay muy clarito.