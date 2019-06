Kylie Jenner, al igual que sus hermanas, no puede salir de casa sin un modelito que no vaya a atraer toda la atención. Su hermana Kim Kardashian ha sido la mejor de las maestras, y su hermana menor no ha perdido ni un solo apunte. Todo el clan se muestra siempre perfecto ante las cámaras, es por ello que rara vez les encontramos defectos. Pero hay ocasiones, en que los vestidos que usan les impiden incluso llegar a moverse.

Pero cuando se trata de playa y piscina, es justamente todo lo contrario. Las hermanas se enfundan en unos bikinis y bañadores de lo más sensuales. Por supuesto, con tan poca tela, no es que tengan muchas dificultades de movimiento, aunque no dejan mucho a la imaginación. Además, nos dejan a todas muertas de la envidia.