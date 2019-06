1 La dieta de Kylie Jenner

Tener el cuerpazo que luce todo el clan Kardashian no es nada fácil. Somos muchas las que lo hemos intentando, sin éxito. Y es que claro, no pueden desvelarnos absolutamente todos sus secretos. Sus seguidores sabemos casi todo lo que sucede en su vida, pero no es habitual que tengamos acceso a los aspectos más personales de esta.

En ocasiones, nos han dejado alguna pista, pero en esta ocasión, Kylie Jenner nos ha dado el mejor de los regalos, al desvelar este gran truco. Este es casi tan importante, como darle un beso a su hija Stormi por las mañanas. Se trata de un batido de apio, es lo primero que hace por las mañanas, en ayunas, 30 minutos antes de tomar su café y el desayuno. Los beneficios de esta bebida no son buenos solo para ayudarnos a perder peso. También nos procurará tener una piel mas tersa, una mejor digestión, y menos inflamación. Ahora nos explicamos cómo es que tiene mejor cuerpo que antes del parto.