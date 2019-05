1 ¿Dónde quedó el pudor?

A día de hoy, apenas hay algo de Kim Kardashian que no hayamos visto. A la celebrity y empresaria le encanta lucir su cuerpo. Con lo que le habrán costado sus operaciones, como para no sacarle provecho a estas. Y es que no duda en mostrar todo lo que puede, ya sea en fotos publicitarias o eventos.

Pero cuando llega el verano, la cosa se pone mejor con Kim Kardashian. Ya el año pasado logró frenar en seco a todo Los Angeles con la aparición de unas fotos de ella en la playa con un bikini de hilo. Y es que este no dejaba nada a la imaginación. Kim Kardashian no se corta un pelo, y usó un modelito que tapaba lo justo y necesario para que no le echaran de la playa por nudismo.