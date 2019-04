Las manos son la tarjeta de presentación de una persona. En algunos casos sirven para cerrar acuerdos, en otros para dar la bienvenida y casi siempre aparecen en las imágenes. Por eso los famosos se las cuidan mucho y quieren mostrarles siempre preciosas. Ahora bien, no siempre puede ocurrir lo mismo. Khloé Kardashian ha sido pillada en un descuido y seguro que no le ha hecho mucha gracia. Las manos de Khloé Kardashian tienen malformaciones.

El pasado 26 de marzo, una de las hermanas Kardashian acudió al 75 cumpleaños de la diva Diana Ross. Para un homenaje tan especial, apostó por lucir un llamativo vestido dorado con una gran abertura vertical, todo ello combinado con un discretito pelucón a lo afro. Está claro que estaba en plan leona, pero lo que no sabíamos es que a las manos de Khloé Kardashian solo le faltan garras.

Khloé estaba tan feliz que se dedicó a publicar un montón de fotos a las redes sociales. Lo de la naturalidad no iba con ella y se veía cómo en todas las imágenes sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, si puede comprobar a la primera que se había pasado con los filtros. Pero lo mejor estaba por llegar.

Cuántos dedos tiene en las manos Khloe Kardashian

Un vistazo a las manos de Khloé Kardashian y todo se para. Una mirada y comienzas a ver cosas que no cuadran. Uno, dos, tres, cuatro y…así hasta 14. Sí, como lo oyes. Las manos de Khloé Kardashian tienen 14 dedos. No 10 como el resto de los mortales. Ni once como a veces puede ocurrir. Son 14 dedos. Al más puro estilo marciano.

El secreto de las manos de Khloé Kardashian

¿Qué puede ocurrir en las manos de Khloé Kardashian? Pues podíamos pensar que se trata de una malformación física. Pero está claro que sería digna de estudio. Podíamos pensar que se trata de una broma. Podíamos pensar que se trata de un efecto óptico. Pues no. Ninguna de esas cosas. Lo que le ocurren a las manos de Khloé Kardashian es simplemente que su dueña se ha pasado con los retoques para publicar la foto.

Ya sabemos que el Photoshop puede ser una herramienta de doble filo. Es capaz de convertirnos en la reina de la noche, pero también en la bruja. Y es que la línea es muy delgada. Si nos pasamos con este programa informático las consecuencias pueden ser tremendas. Y si no, que se lo digan a las famosas que se pasaron con el Photoshop.

Otros excesos de Khloé Kardashian con el Photoshop

No es la primera vez que Khloé Kardashian se pasa con el tema de Photoshop. En las redes hay cientos de fotos. Y ni que decir tiene que esto viene de familia. Porque sus hermanas hemos visto cómo se pasan. Pero en este caso, las manos de Khloé Kardashian nos han dejado sin palabras. A nosotros y a sus millones de seguidores que no han parado de frotarse los ojos para comprobar que lo de los 14 dedos era cierto. Muchos se preguntan que si lo habrá hecho para poder lucir más anillos de oro que nunca.

La multiplicación de los dedos despertó el inmediato cachondeo de fans y no tan fans, que no dudaron en burlarse de este despiste. La imagen acumuló más de 18.000 comentarios y 1.5 millones de likes. “¿Por qué tiene tantos dedos?”, “¡Todo se ve genial sin los dedos extra!”, “solo la vine a ver por los 14 dedos”, fueron otros de los comentarios que recibió.

Errores de Photoshop en la familia Kardashian

Pero está claro que esto error de las manos de Khloé Kardashian viene de familia. Hace unas semanas su hermana Kim Kardashian publicó una imagen para promocionar la nueva temporada de “Keeping up with the kardashians” y llamó la atención pues a Kendall “le borraron” la rodilla y Khloé parece no tener piernas. De locos.

La imagen es un aspecto muy importante para todas las miembros del clan Kardashian. Por eso, no sabemos qué habrán pensando de esta foto de las manos de Khloé Kardashian. Seguro que la próxima vez tendrá un poco más de cuidado a la hora de subir a Instagram.