Justin Bieber no está pasando por un buen momento. Después de muchos años de excesos, vicios y desenfreno su cabeza y mente han dicho basta. El exchico prodigio vive uno de los peores momentos. Al igual que otros famosos que tuvieron que parar, él ha dicho basta. Sin embargo, la situación es complicada sobre todo por las palabras que ha dicho a sus seguidores.

El cantante mandó un mensaje de Instagram que sonó a despedida. “Sólo quería mantenerlos informados, espero que lo que estoy pasando resuene en ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no me siento preocupado, sólo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es agradecido y sus oraciones de verdad funcionan. Estoy viviendo la temporada más humana al enfrentar esto de frente”, compartió el canadiense. Una foto que se convirtió en viral y que preocupó a todos los fans.