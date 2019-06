Jennifer López ya está de gira. Hace unos días celebró el cuarto concierto de la gira nombre It´s my Party: The Live Celebration en el Golden 1 Center de Sacramento y lo petó. Otra actuación en la que tuvo que colgar el cartel de “todo vendido”. Sin embargo, de lo que todo el mundo habla es de una foto de Jennifer López en mini tanga. Y es que esa foto sí que ha colgado el cartel de no hay billetes.

La primera gira que realiza la diva del Bronx en seis años está siendo un éxito absoluto. Y no nos extraña porque la neoyorkina realiza un show que deja a todos sin palabras. Pero así nos ha dejado a todos al ver la imagen de Jennifer López en mini tanga y de espaldas. De esas fotos que quedan para siempre en nuestra imaginación. ¿Verdad?