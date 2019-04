Si recientemente has visitado Nueva York es posible que te hayas podido encontrar con Jennifer Lopez por sus calles. La actriz se encuentra preparando la película Hustlers y tiene muchas escenas de exteriores. En este trabajo da vida a una mujer stripper por lo que tiene que vestir muy apretada. La última foto que ha encendido a sus seguidores es una que critican porque Jennifer Lopez lleva relleno en su escote.

Las redes sociales van completas con fotos y vídeos del rodaje. En ellos podemos ver los diferentes trajes que está usando la actriz. Y es que su papel implica que deba llevar diferentes looks a lo largo de la historia y todos ellos muy apretados. Por eso, este último ha desatado la euforia al ver que Jennifer Lopez lleva relleno.

Jennifer Lopez lleva relleno

En la foto se puede comprobar como la del Brox lleva un vestido muy ajustado que deja a la vista un escote que ha incendiado todas las redes. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si Jennifer Lopez lleva relleno. Muchos han comparado esta foto con el videoclip del tema Medicine, y que ella misma ha colgado en las redes sociales. Lo que sí tenemos claro es que alguna ayuda ha tenido para mostrar ese escote.

Como es lógico, el escote de JLo robó las miradas indiscretas y no solo de los fotógrafos, sino de todos aquellos que estuvieron cerca para sacarle más de una foto y hacerla viral en las redes sociales. Y es que es la sensación cuando se la ve por la calle. Lo que está claro es que en la película vamos a tener pocas sorpresas, porque ya estamos viendo todos sus looks. El vestido se completa con unos botines brillantes de tacón que provocan que Jennifer tenga unas piernas de infarto.

La foto ha generado un montón de comentarios. La mayoría lanzan piropos y consideran que está en su mejor momento. Sin embargo, otros creen que Jennifer Lopez lleva relleno y que no debería recurrir a estas cosas, porque su cuerpo tiene carne de sobra para lucir un cuerpo espectacular.

Jennifer Lopez en leggins

No es la primera vez que vemos que Jennifer Lopez lleva relleno, hace poco hemos visto con unos leggins como una segunda piel. Algo que JLo siempre ha destacado de ellos es la calidad de la telas que ha colocado a la marca entre las favoritas de muchos. Para muchos es una de las famosas que mejor luce en leggins.

Por esta razón cada vez que aparece con esta prenda las redes sociales estallan y los paparazzis no pueden evitar querer retratarla sobre todo porque en los últimos meses suele sorprender sin ropa interior. Aunque en esta ocasión, para lucir escote sí se lo puso.

Los músculos de Jennifer Lopez

Y es que en las últimas semanas, la americana está on fire. Hace unos días compartió una foto luciendo un diminuto bikini y gafas de sol. Tal y como se aprecia, la intérprete de El Anillo se gasta unos espectaculares abdominales. Es la envidia de todos. Aquí no hay ni trampa ni cartón, en esta ocasión no pueden acusarla de que Jennifer Lopez lleva relleno.

Jennifer Lopez y su última canción

Mientras tanto Jennifer Lopez ha presentado su último trabajo. La ‘Diva del Bronx’ lanzó su nuevo tema llamado “Medicine“. El tema es interpretado a dúo con el rapero French Montana. Esta canción llega después de la colaboración de Jennifer Lopez con el trapero Bad Bunny en el single ‘Te gusté’ que ha sido todo un éxito.

Sea como sea, está claro que JLO está mejor que nunca. Tiene 50 años pero pertenece a ese grupo de famosas que pasado el medio siglo de vida se mantienen en plena forma. Estaremos muy atentos a la próxima foto de la del Bronx porque seguro que va a arrasar en las redes sociales.