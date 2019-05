Hace unos meses que vimos como de la nada, Jennifer López no cesaba en sus visitas al gimnasio. Y si no era allí, cualquier lugar era bueno para entrenar junto a su prometido, lo que hemos podido comprobar en varios vídeos de la pareja. Jlo no se está quieta. Y eramos muchos los que nos preguntábamos a qué venía tanto entrenamiento.

El vídeo más provocativo y sin sujetador de Jennifer López

A pesar de no ser la artista más seguida en Instagram, le ganan 3 Kardashian, Selena Gómez y Ariana Grande, no le hace ninguna falta. Pues sus publicaciones nunca pasan desapercibidas ante los ojos de sus fans. Rara ha sido la ocasión en que una de sus fotos o vídeos no ha alcanzado los millones de ‘me gusta’.

Aunque esté a un paso de los 50 años, Jennifer López está estupenda. Y es que parece que cuanto mayor, mejor se pone. También hay que decir, que las fotos que más gustan de la cantante, son las subiditas de tono. Pero cómo iba a ser de otra manera, si está mejor que cuando la conocimos.

Jennifer López logró la fama principalmente por las curvas que lucía en su juventud. Pero con el paso de los años, ha conseguido mejorarse a sí misma muchísimo. Una prueba de ello, es un sexy vídeo publicado recientemente, en el que sin sujetador y con Álex Rodríguez, conquista a la cámara.

Aunque en esta ocasión, no ha sido publicado en su cuenta personal. Si no que ha sido un fan quien nos ha hecho el honor. En él, podemos ver a Jennifer López subida a un descapotable, además, lleva un modelito de lo más provocativo, gracias al cual comprobamos que no llevaba ropa interior. Pero no son solo sus modelitos lo único que destacan en la vida de Jlo.

La hija de Jennifer López sorprende con su voz

Los sensuales vídeos de Jennifer López no son siempre los que más destacan en su cuenta de Instagram. Hace poco que publicó uno en el que podíamos ver cómo su hija fascinaba a los presentes en la sala, interpretando una canción de Alicia Keys.

La hija de Jennifer López y Marc Anthony ha heredado el talento de sus padres. Acompañada únicamente de un piano, cantó If ain’t got you de Alicia Keys, animada por su madre. El momento fue tan tierno, que todos le aplaudieron al terminar, y su madre se fundió en un eterno abrazo con su hija.

Incluso Oprah Winfrey publicó este vídeo en su cuenta de Instagram. Y la propia Jennifer López le hizo una oferta increíble a Emme. “Deberías aparecer en una parte de mi nuevo tour ¿Te gustaría tener una pequeña aparición en mi show?“, a lo que respondió automáticamente que sí.

Después de conocer esta noticia, ahora son muchos más los que esperan con ansia la nueva gira de Jennifer López, y así poder disfrutar de la puesta en escena de madre e hija en el escenario. En el que por cierto, celebrará sus 50 años.

Un nuevo y provocativo vídeo de Jennifer López con un mini tanga

A pesar de no ser la artista con más seguidores en las redes sociales, como Instagram, la celebrity sabe cómo atraer las miradas. A punto de alcanzar los 50 años, Jennifer López luce más atractiva que cuando la conocimos a la edad de 20 años. Cuando destacaba por sus increíbles curvas y su sensual forma de bailar.

Pero ella no necesita llegar al nivel de provocación de las hermanas Kardashian-Jenner, donde es Kim la que más ha arriesgado siempre. El cuerpo de Jennifer López a sus 49 años, y su estilo único, tiene más que suficiente para lograr destacar.

Muchísimos fanáticos de la cantante han subido este mismo vídeo a sus cuentas, y es que en muy pocas horas, ha logrado millones de reproducciones. Ver a Jennifer López bailando con un mini tanga no tiene desperdicio, es por ello que nadie se lo ha querido perder.

Los abdominales de Jennifer López

Muchos éramos los que nos sorprendimos ante la repentina actividad en el gimnasio de Jennifer López. Y es que todo pasa por algo, la Diva del Bronx se estaba trabajando tanto su cuerpo, debido a la nueva película que protagonizará, Hustlers.

En ella interpreta a nada menos que una stripper, que junto a sus compañeras de profesión, procurarán estafar aun grupo de ricachones de Wall Street. Y ya sabemos cómo es el trabajo de estas bailarinas, por lo que así se explica a qué se debía tanto entrenamiento. Incluso llegó a contratar a una profesional del Circ Du Soleil para que le ayudara en el pole dance.

Y tras tanto trabajo, hemos podido disfrutar de un adelanto en su último videoclip, Medicine. Jennifer López se esmera por mejorar cada día, y si hacía unos meses nos sorprendía con unos abdominales que comenzaban a marcarse, ahora tiene el six pack al completo. Habrá que esperar a ver la película, para comprobar el resultado final de sus entrenamientos.