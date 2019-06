1 Las medidas de Jennifer López en su gira

Una vez se anunció el compromiso de Jennifer López y Álex Rodríguez, casi automáticamente comenzaron a aparecer rumores. Y todos resultaron ser en contra de la pareja de la diva del Bronx. Un ex compañero de profesión, y una conocida modelo lo acusaron de haber sido infiel a Jlo. Todos creímos que ella no le había dado importancia, pero nos acaba de demostrar que no fue así.

Jennifer López ha tomado unas duras medidas para procurar que Álex Rodríguez no le ponga los cuernos en plena gira. La cantante tiene un calendario detallado en el que aparece cada movimiento de su prometido. De esta forma sabe dónde está y en qué momento. Pero no contenta con esto, le puso un equipo de seguridad,formado por cuatro hombres, para que así lo acompañen las 24 horas.