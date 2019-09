View this post on Instagram

TRATAMENTO PARA GANHO DE PESO: QUANDO A MAGREZA É UM PROBLEMA. A magreza se define por um peso inadequado em relação à altura, calculado pelo IMC, índice de massa corporal. IMC menor que 18,5 define clinicamente a magreza. Causas hormonais, como problemas tireoideanos, hipofisários, ou diabetes, genética, distúrbios digestivos, erros de dieta,transtornos de comportamento ou psicológicos entre outras causas, podem ser o motivo do baixo peso. O tratamento consiste em identificar a origem do distúrbio, com exames e avaliação clínica, e prescrever o tratamento para que o paciente ganhe o peso adequado à altura, com orientação dietética e correção hormonal caso necessário. Exercícios com sobrecarga como musculação associados ao tratamento pode ser úteis, desde que feitos com aporte nutricional correto e séries adequadas *(proibida reprodução ) .#magreza #magra #dieta #academia #tratamento #ganhodemassa #antesdepois #nutricao #musculacao #anorexia #gordura #medico #endocrinologia #consultorio #uberlandia