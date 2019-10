Todo por un Like. Mi reino por un Me Gusta. Vivimos en la era del Instagram y todos los influencers quieren buscar popularidad y rentabilidad en las redes sociales. Ahora bien, a veces el tiro sale por la culata. Un refrán castellano que significa que pretendes hacer una cosa, pero de repente todo cambia. Y esto también pasan en las redes. Se buscan Me Gustas pero los seguidores te crucifican.

Lo de ser influencers es una profesión con su cara A y B. Y es que, si te lo montas bien puedes vivir como Dios. Fotos que buscan el Like fácil, como las de verano en piscinas. Tener una rentabilidad tremenda porque las grandes empresas se fijan en ti y te pagan mucho dinero por promocionarles. Ahora bien, también puedes cometer un fallo y todo se te vuelve en contra. Y es que, la línea entre el bien y el mal en las redes, es muy fina. Demasiado fina.