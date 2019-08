En ocasiones ser influencers o bloguero es sinónimo de imbecilidad. Puede sonar fuerte, pero es así. Solo hay que ver algunos de los vídeos que han subido a sus redes sociales para comprobarlo. Todo lo hacen por conseguir unos corazones o subscriptores, pero no siempre todo vale. Y menos en las redes sociales.

Y es que estos influencers son seguidos por millones de jóvenes y no es un buen ejemplo. Lo que hay que hacer es denunciarlo y sobre todo, como solía pasar en la televisión del pasado, decir que esto no se debe hacer en casa. Echa un vistazo a estas imbecilidades y dinos si no es para darles una guantá a mano abierta.