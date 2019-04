Hilary Duff se suma a la moda de los famosos de mostrarlo todo por Instagram. La red social se ha convertido en una especie de Gran Hermano donde podemos ver el día a día. En esta ocasión la actriz norteamericana no ha mostrado ninguna foto sensual, tampoco su último novio, Duff ha subido el nivel y ha mostrado el nacimiento de su hija.

De esta manera Hilary Duff compartió el vídeo que muestra el momento en el que se abraza por primera vez con Banks. Se trata de la hija a la que dio a luz el pasado octubre y de la que ahora tenemos imágenes. “Me he estado preguntando durante mucho tiempo si alguna vez compartiría este vídeo ya que es extremadamente personal”, afirmó Duff en su publicación de Instagram

Hilary Duff, un parto bajo el agua

La actriz prosigue con su alegato. “Fue absolutamente adorable y gratificante que después de dar a luz a mi hija nos abrazáramos… por primera vez. Vamos, equipo. Lo hemos logrado. Juntas”. La cantante acababa de tener un parto en agua. Una técnica que ha ganado popularidad en los últimos años entre los famosos para embarazos de poco riesgo.

Pero no estuvo sola en ese momento. “Lo hicimos. Juntos. Matt me dio calma, fuerza y tranquilidad. Mi madre y mi hermana estaban allí para animarme y, por supuesto, mis ángeles del nacimiento, para asegurarse de que todo estaba bien”, confirmó Hilary Duff en su publicación. Un vídeo que ha sido visto por millones de seguidores. No es la primera vez que una famosa muestra a todos sus seguidores un parto.

Su hijo Luca se hace mayor



Aunque nadie ha llegado a superar a la española Verdeliss, quien mostró en directo su parto, con pelos y señales. Ofreciendo todos los detalles. Un vídeo que generó mucha polémica en las redes sociales. Y es que muchos usuarios se preguntaron que hasta dónde llega la intimidad de una famosa. La verdad es que el vídeo de Hilary Duff es mucho más estiloso, ya que no es tan explícito como el de la youtuber española.

Hay que recordar que su padre es Matthew Koma, cantante y compositor, con el que Hilary Duff está saliendo desde 2015. Hilary Duff también contó que su hijo Luca, al que tuvo durante su matrimonio con Mike Comrie, esperó en el piso de abajo jugando. Luca, que tiene 7 años, tendrá que madurar rápido para poder estar a la altura de su nueva hermana.

Hilary Duff, otra chica Disney

Afortunadamente en los últimos años Hilary Duff ha asentado la cabeza. Ella fue como, Miley Cyrus, una chica Disney y eso no es fácil de digerir. Un posible juguete roto que a punto estuvo de tirar su vida por la borda. Con tan solo 16 años comenzó una relación con el también niño prodigio, Aaron Carter. Su ruptura le provocó una depresión que la llevó hasta la anorexia.

Posteriormente, en 2006 llegó Joel Madden, vocalista de Good Charlotte con el que tampoco llegó a nada. Eso supuso una nueva recaída en el mundo de excesos y vicios. Más tarde llegaría Mike Comrie, con quien fue madre por primera vez, pero acabó en divorcio.

Estaba claro que Hilary Duff no tenía suerte en el amor por lo que tuvo que recurrir a aplicaciones para el móvil para ligar. En su canción Sparks dejó claro que recurría usaba Tinder para volver a encontrar el amor. Finalmente, llegó Koma y aunque no se sabe si será el definitivo sí es el que le hace feliz como hemos podido ver en el vídeo.