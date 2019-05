Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más deseadas del mundo. Hasta que conoció a Cristiano Ronaldo era todo una desconocida. Sin embargo, cuando el futbolista apareció en su vida, dio un giro de 180 grados. Se convirtió en toda una it girl, se creó Instagram y ahora es una de las influencers de moda. Ahora bien, las fotos que lo petan es cuando vemos a Georgina Rodríguez de espaldas. ¿Por qué será?

No en vano ya suma más de 10 millones de seguidores. Podemos verla de mil maneras. Pero sin duda, las que más llaman la atención son las fotos de Georgina Rodríguez de espaldas. No sabemos qué pensará CR de todo esto. Pero seguro que no quiere ni verlas las imágenes, porque son de las que suben la temperatura.