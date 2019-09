¿Cómo llega algo a hacerse viral? Pues es una de las grandes dudas de la humanidad. ¿Por qué esto sí y otro no? Muchas veces ni lo sabemos. Te vamos a contar la historia que no conoces de fotos virales que has visto y compartido. Seguro que muchas te suenan de haberlas visto en tu Twitter o de haberlas recibido al WhatsApp. Ahora sabrás la verdadera historia que hay detrás de cada imagen.

Como bien dice el “dicho” popular, definitivamente una imagen vale más que mil palabras. Con estas fotos virales te vamos a mostrar que a veces lo que ve nuestros ojos no siempre es la verdad. Ahora bien, lo de hacerse ya viral es cuestión de muchos más aspectos. Nadie tiene ese don para saberlo.