Cuando creíamos haber visto todo de esta chica, llega Kim Kardashian con vestido transparente que arrasa en Instagram. ¡Madre mía, qué vestido! No sabíamos que la influencer todavía podía guardarse secretos en la manga. Pero sí, está claro que ella puede y lo hace. Otra vez nos ha vuelto a sorprender con un look que no sabíamos que existía. Y claro está, a sus seguidores les ha dejado con la boca abierta. Algo que ya empieza a ser muy habitual con sus publicaciones.

La norteamericana siempre ha demostrado que no tiene problema en quitarse la ropa o en vestir de manera atrevida. Ella se planta en diferentes eventos y presentaciones con vestidos en los que las transparencias son las principales protagonistas. Sin embargo, no sabíamos que en el armario de Kim Kardashian había un vestido transparente de este tipo. Un look que ha servido para arrasar, una vez más, en Instagram y dejar sin palabras a todos sus fans. Que ya tienen una nueva foto para dar a Like.