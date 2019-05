El photoshop llegó a nuestras vidas para mejorar nuestro aspecto. No hay famosa que no haya pasado por el programa informático más famoso del mundo. Hay un claro cambio cuando una celebritie pasa por photoshop y cuando no lo hace. Y eso es lo que le ha ocurrido a Jennifer López sin photoshop. La verdad es que no parece ella. A muchos de nosotros se nos ha caído un mito. Aunque seguro que la primera que no está contenta es ella.

Ahora muchos recuerdan el vídeo de Medicine. Cuando hace apenas unas semanas Jennifer López lanzó su nuevo videoclip muchos nos quedamos con la boca abierta. Y la verdad es que no es para menos porque vimos a la del Bronx moverse mejor que nunca. Y con un cuerpazo de 10. Ahora bien, creemos que todo era mentira, porque al ver a Jennifer López sin photoshop no pensamos lo mismo.