Nadie puede con Supervivientes. El reallity de Telecinco está arrasando todos los días. Ya sea en Cuatro o en Telecinco logra récord de audiencia cada jornada. En esta ocasión logró superar la barrera de los 3,5 millones de espectadores. Una burrada. Y gran parte de ese éxito radica en Violeta, la representante de Mujeres y Hombres y Viceversa, que es sinónimo de polémica. Pero en esta ocasión queremos hablar de su antes y después. Y es que ha aparecido una foto de Violeta antes de operarse la cara que te va a dejar a cuadros.

Como te decíamos, gran parte del éxito de este programa de Telecinco y Cuatro se basa en el atractivo papel que está jugando la chica MYHYV. Cuando no anda metida en un lío de faldas con su ex y algún superviviente, está enzarzada en una pelea con Isabel Pantoja o Dakota. No tiene pelos en la lengua y eso se nota. Ahora bien, si ves una foto de Violeta antes de operarse, comprobarás que no tiene nada que ver.