1 Emily Ratajkowski tiene problemas de autoestima ¡aunque parezca mentira!

Aunque no creáis lo que os vamos a contar, es totalmente cierto. Emily Ratajkowski siente inseguridades de vez en cuando. Pero ha encontrado la solución para esos días en los que una se encuentra un poco de bajón. Aunque sus publicaciones en Instagram sean principalmente en bikini y mostrando lo orgullosa que está de su cuerpo. La modelo confiesa que hay días en los que no es capaz de mirarse al espejo.

Para toda mujer llega el día en que se encuentra atrapada dentro de su propio cuerpo, pero hay que recordar que seguramente al día siguiente te sientas genial. Emily Ratajkowski se ha creado su propio mantra para estos días en los que una no es capaz de levantar cabeza. “Sé más Kim, como si nada te importase“, no cabe duda que Kim Kardashian es la reina, y derrocha seguridad. No cabe duda que la sociedad en la que vivimos ahora es una locura, todo se expone al mundo y tienes que estar preparado para recibir los golpes.