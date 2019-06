Chris Hemsworth y la española Elsa Pataky forman la pareja más envidiada de Hollywood. Aunque residen en Australia, país natal del actor, lo que les proporciona una gran paz, y aleja de los problemas usuales. La pareja ha logrado formar una familia con sus tres hijos, y estar alejados del bullicio de Los ángeles les viene de miedo.

El marido de Elsa Pataky está de gira promocional, debido a la tercera entrega de Men in Black. Chris Hemsworth acudió a una entrevista en Kyle and Jackie O Show, y confesó ciertos aspectos de su trabajo, que no le gustan nada a su mujer. Nunca le ha gustado que su marido este siempre mostrando de más, pero cuando se trata de ella, la cosa cambia.