View this post on Instagram

Atención a tutti!!!!! 🔊 @PeloPantene ha lanzado su nueva colección Premium – Hair Biology! que nos cuida a cada uno de manera personal dependiendo de nuestras necesidades 😱👏🏼👏🏼👏🏼 Os va a encantar!… Hay 4 líneas diferentes y cada una es perfecta para una etapa vital, la míaes Volumen y Brillo ¿La tuya? #Embajadora #HairBiology