Tenemos claro que Demi Moore ha alcanzado un pacto con el diablo para mantenerse siempre joven. No nos podemos creer que esté mejor que cuando tenía 20 años. Lo de esta mujer es increíble. Hasta el punto de que con su cuerpo Demi Moore rompe la censura en Instagram con esta foto que no deja indiferente a nadie. No te la puedes perder porque es una auténtica bomba. Los fans de esta gran actriz pueden estar orgullosos.

Para analizar esta foto hay que remontarse unos cuantos años atrás. Cuando Demi Moore era una de las mujeres más deseadas del mundo. Y todas las películas que hacía eran un éxito porque contaba con ella. Era la mujer del momento y todos los directos querían contar con ella para sus trabajos.