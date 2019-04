Uno de los momentos más emocionantes para una pareja de padres primerizos es elegir el nombre de tu hijo. En una primera elección entran muchos. Miras nombres relacionados con la familia, miras nombres que te gustan de alguna serie o película. Luego los que están más de moda ese año. Y finalmente, es el momento de elegir nombre. Algo así han debido hacer David Bisbal y Rosanna Zanetti para elegir el nombre de su hijo recién nacido. Ni te imaginas lo que han elegido.

David Bisbal y Rosanna Zanetti ya son papás. Una bonita historia de amor que el pasado sábado, día 6, tuvo un pasito más. “Ha sido una experiencia súper bonita que compartimos con vosotros ya que estamos llenos de felicidad. Gracias a todos por lo buenos deseos. Os queremos”, escribió Bisbal al lado de una imagen de la pequeña mano de su hijo y su esposa. Pero el momento más emocionante estaba por llegar. ¿Cómo se llamaría?

David Bisbal y Rosanna Zanetti, papás de Matteo

Pues el secreto mejor guardado ya lo sabemos. El hijo de David Bisbal y Rosanna Zanetti se llama Matteo. Sí, como lo lees. Matteo con dos T. No es un error. En este caso ha predominado la modernidad. Y es que hasta hace poco Mateo iba con una T sola, pero ahora, las cosas han cambiado. Con este detalle, la pareja quiere que su primer hijo en común tenga ese toque de originalidad y exclusividad. Así pues bienvenido Matteo Bisbal Zanetti. ¿Qué te parece? ¿Crees que tiene nombre de artista? No sabemos si el pequeño seguirá los pasos de su padre.

Lo que no sabemos, ya lo explicarán David Bisbal y Rosanna Zanetti, por qué han elegido ese nombre. Echando un vistazo a su árbol genealógico no aparece nada. Así que entendemos que habrá sido una decisión que la pareja ha tomado. Un toque de modernidad para su primer hijo. Afortunadamente no ha sido de esos famosos que ponen nombres horrorosos a sus hijos.

Matteo, un bebe de 3.600 gramos

Así, el cantante compartió la fantástica noticia con una fotografía y un vídeo en las redes sociales en los que mostró que tanto el niño como la madre se encuentran en perfecto estado. Y nosotros nos alegramos mucho. El hijo de Rosanna y Bisbal ha nacido por parto natural en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, pesando 3.600 gramos y tanto el recién nacido como la madre se encuentran bien.

Además, el doctor encargado de atender a la venezolana durante el parto fue Santiago Bau Aparicio. Uno de los mejores en estas lides y que también ha estado presente en los nacimientos de los hijos de otros famosos, como el de Cari Lapique. Sin duda, David Bisbal y Rosanna Zanetti quisieron ponerse en las mejores manos ante un momento tan especial.

Un momento de lo más feliz en el que el cantante de Almería ha visto cumplido su deseo de que su hijo nazca a principios de abril. Y es que en mayo el artista tendrá que abandonar España para cumplir con sus compromisos profesionales en México y de esta manera pasará el mayor tiempo posible con el bebé y Rosanna. Aunque luego la distancia será dura. Pero ahora es el momento de que disfrute de su segundo hijo. Después del que tiene con Elena Tablada y de nombre Ella. Así que está claro que lo de la originalidad va con ellos.

David Bisbal y Rosanna Zanetti, una relación con futuro

Hay que recordar que fue a mediados de octubre cuando David Bisbal y Rosanna Zanetti confirmaron la gran noticia. “Cuando creíamos que ya no podíamos ser más felices, llega la sorpresa más bonita que podíamos recibir. La familia crece”, contaba Bisbal en dos fotografías, y un mensaje muy similar compartía su esposa, que añadía corazones y un “¡La familia crece!” a su publicación.

Lo que está claro es que la relación entre David Bisbal y Rosanna Zanetti va viento en popa. Nos alegramos mucho por ellos y ahora estamos deseando poder ver la cara al pequeño Matteo. ¿A quién se parecerá? Ahora ya pueden disfrutar todos juntos del recién llegado.