Por todos es conocida la increíble colección de vehículos que posee Cristiano Ronaldo. Su última adquisición le ha costado lo que para él es calderilla, pero muchos de nosotros no llegaremos a ganarlo en la vida. Hablamos de un millón de euros, por el nuevo caprichito del futbolista.

Cristiano Ronaldo no solo es conocido por ser un gran futbolista, uno de los mejores del planeta, si no también por ser un personaje excéntrico fuera del campo de juego. Tan solo se han fabricado 500 de este modelo, y él se ha hecho con uno. Pero no es la única joya que tiene en su poder.