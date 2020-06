1 Debes estar a gusto

Cuando una persona decide tener una cita online puede ser por muchos factores, estos van desde el aburrimiento, hasta la idea de conseguir una pareja o acompañante.

Uno de los errores más comunes que se presentan en este tipo de encuentros virtuales, es el hecho de implicarse en una cita online cuando no estás completamente seguro y a gusto con lo que estás haciendo.

Es importante que seas consciente y te plantees en tu mente las intenciones que tienes, y las razones que te impulsaron a tomar esa decisión, porque luego puedes arrepentirte, a la larga nos podría afectar en las emociones.

Por tal razón, si la persona no te gusta, no lo hagas, pero este es un asunto que debes asumir tú mismo con responsabilidad, pues hay personas que no podrían soportarlo. Ir decidido te ayudará a que sea perfecta, de lo contrario puedes omitir el momento, y es mejor.