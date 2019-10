View this post on Instagram

Necesitaba subir esta foto para poder cerrar esta etapa… Una etapa que me ha enseñado tanto, no solo a nivel académico sino también a nivel personal. Me descubro siendo a día de hoy una persona totalmente distinta, independiente, madura, resuelta, con las ideas más claras… pero si algo comparte la Anna de hoy con la que empezaba hace 4 años la carrera, son las ganas de aprender y de comerse el mundo, la ilusión por todo lo que hace, y el amor y cariño por la gente que le rodea y le apoya. No sé que me deparará esta nueva etapa, solo sé que no dejaré de aprender, de disfrutar de cada cosa que haga, y de compartir con vosotros mi felicidad. Gracias a los que lleváis conmigo desde hace ya muchos años, a los que conocí en estos últimos 4, y a los que de repente aparecisteis para quedaros. Incluso daría las gracias también a los que se fueron, porque me enseñaron mucho. Y no puedo dejar de agradeceros también a vosotros, mi segunda familia, el amor que me transmitís cada día. Soy tan afortunada que a veces me cuesta creerlo… Os quiero mucho, a todos 💘