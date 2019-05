1 Cardi B desnuda por las calles de Miami

Lo normal no es del gusto de Cardi B precisamente, pero no tiene ningún reparo en plantarse en la calle con tan solo un albornoz del hotel. Y ¿por qué no? con un peinado que tiene todos los colores conocidos. Según se ha sabido, el concierto de la noche anterior terminó tarde, y cogió lo primero que vio en el hotel para irse a comprar ropa.

Esta vez la podemos tomar por un despiste o por prisas, pero resulta que no es la primera vez que se ve a Cardi B en las calles de esta manera. Aunque algunos de sus seguidores, que no fans, consideran que ha pasado de la extravagancia a ser ridícula. Cosa que todos sabemos que no le importa lo más mínimo. Hace unos meses, en Las Vegas, hizo lo mismo, en bata y a la calle de tiendas.