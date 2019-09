“Mi reino por un Me Gusta”. Esta es la filosofía que existe ahora mismo en la sociedad. Las redes sociales han conquistado a mayores y pequeños. Ahora mismo nadie piensa en el pasado o en el futuro, solo piensan en el presente. Y eso se llama Me Gusta en redes sociales. Y es que algunos son capaces de todo con tal de lograrlo. En ocasiones hasta de decir, ¿pero qué está haciendo?

Hay estudios que dicen que los usuarios de las redes sociales llegan incluso a estresarse si no logran un Me Gusta o Like. La mayor parte de los usuarios no se arriesga demasiado, pero sí que estaría dispuesto a contar «algo divertido de un amigo» en las redes sociales con tal de conseguir más «me gustas», arriesgándose a que se pudiera llegar a enfadar. Y tú, ¿qué estarías dispuesto a hacer en tu cibervida por un Me Gusta?