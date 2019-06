1 El enfado de Chenoa con Anna Simón

Hace no mucho, Anna Simón le hizo una importante confesión a Miki Nadal, y es que este sospechaba que que a la colaboradora no le caía muy bien la cantante Chenoa. Ella también es una de las colaboradoras en Zapeando, solo que ese día no estaba presente. Ella no era consciente de que la estábamos escuchando, y dijo que realmente ‘le caía como el culo‘. Según Anna, Chenoa se lo tiene muy creído, además de haberse quejado de su chulería en el escenario pasándose el micro de una mano a otra.

Días después, la cantante acudió muy indignada a Zapeando, para así enfrentarse a Anna Simón. Y es que hasta el padre de Chenoa había quedado desconcertado ante tal ataque. Pero la colaboradora rápidamente confesó que todo era una broma, planeada sobre guión. La cantante tenía esa sospecha, pero el enfado de su padre le había hecho dudar, y necesitaba preguntárselo directamente. Aunque esta no ha sido la mejor de las situaciones vividas en Zapeando con Anna Simón.