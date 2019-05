View this post on Instagram

Todos los proyectos solidarios tienen la responsabilidad de provocar un ‘encontronazo’ con la realidad, áspera y violenta, a la que nos enfrentamos, muchos de nosotros, a ciegas. Mi proyecto solidario ‘Caring’ no podía quedarse sin el. Por ello, mediante este vídeo, quiero invitar a todas las personas que están pasando por una enfermedad oncológica a que me envíen por privado su nombre de pila, edad y una frase breve contando la importancia de sentirse apoyad@ en el transcurso de su batalla contra el cáncer. Quiero conseguir que todas las personas que se metan en la web de Caring a ojear el proyecto solidario, personas que quizás no hayan vivido este problema de cerca, puedan introducir su edad nada más entrar y leer, del puño y letra de otra persona de su edad que SI esté pasando por esta enfermedad, la importancia de apoyarnos mutuamente. Yo seré el primero: * Nombre: Aless * Edad: 26 * Frase: gracias a sentir el apoyo de mis seres queridos y l@s que me habéis enviado vuestra fuerza y cariño, he podido levantarme cada día con una sonrisa y seguir esforzándome por crear un mundo más justo para todos. . Comparte tu historia conmigo por privado y ayúdame a apoyar a los niños y niñas de la fundación #CAICO. No todos cuentan con el mismo apoyo y debemos trabajar juntos para cambiarlo. . Link en BIO —> @caring_fragancias