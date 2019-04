Ana Guerra es una de las cantantes con más éxito de Operación Triunfo 2017. Aunque no ganó, su carácter abierto, su simpatía y su belleza cautivan a miles de seguidores que ahora disfrutan con todos sus trabajos. Sin embargo, no siempre las cosas son como parecen. La línea entre el disfrute y el hazmerreír es muy fina cuando se está en las redes sociales. No te pierdas lo que le ha pasado.

Hace unos días, la foto de Ana Guerra se convirtió en el centro de todas las risas de la red. La exconcursante de Operación Triunfo, la edición de Aitana y compañía, decidió subir una fotografía donde aparecía muy sensual a su cuenta de Instagram. Pero no se percató de que había un error en la imagen que la pondría en boca de todos. Y es que siempre, siempre, antes de subir una fotografía a las redes sociales hay que mirarlo dos veces.