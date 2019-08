Llevamos ya 10 años viendo películas de Marvel. En esta década hemos visto un sinfín de proyectos, en concreto 22. La última es ‘Vengadores: Endgame’. Por eso, en diez años el tiempo pasa para todos. De ahí que hoy queremos analizar las fotos de los actores famosos y antes después de Marvel. Muchos de ellos no pensaban que iban a tener tanto éxito.

Scarlett Johansson es una de las más conocidas, pero hay otros que la siguen muy de cerca. Chris Evans, Chris Hemsworth, Liv Tyler, Tim Roth, Mickey Rourke, etc, son otros nombres propios que han aparecido en las películas de Marvel. Ahora bien, no para todos pasa el tiempo de la misma manera. No te pierdas el antes y después de los actores de la exitosa saga.