Big splash of blue, one of my favourite looks 😍 what do you think? – ✨SKIN PREP✨ Mask: @pixibeauty “Oxygen Mask” Moisturiser: @kiehlsmiddleeast “Ultra Facial” SPF: @larocheposayuki “Cicaplast Baume SPF50” Lip moisturiser: @lanolips “Pear Balm” – ✨Eyes✨ Gemstone Obsessions: @hudabeauty Soft Glam: @anastasiabeverlyhills Mascara: @maybelline “Intense Black” – ✨Face✨ Foundation: @armanibeauty Luminous Silk Foundation “6.25” Concealer: @narsissist “Macademia” Setting Powder: @chanel.beauty Bronzer: @beccacosmetics in “Ipanema Sun” Highlight: @beccacosmetics in “Champagne Pop” – ✨Lips✨ Lip Liner: @morphebrushes in “Sweet Tea” – ✨BROWS✨ Brow Wiz: @anastasiabeverlyhills in “Dark Brown”