Paginas de citas ¿Verdad o mito?

Gracias a Internet hoy en día no tenemos que movernos de casa para casi nada. Podemos mirar nuestros extractos bancarios de forma online, coger cita para el médico a través de la pantalla, pedir la compra para que la traigan a la puerta de casa e incluso conocer a gente a través de páginas de citas. Ya ni para ligar hay que salir.

El valor de las páginas de citas ha subido como la espuma en los últimos años y es que ya la gente no va al bar a ligar. No. Ya se conecta a Internet, o eso es lo que dicen las encuestas. Pero, ¿Es eso cierto? ¿Las personas preferimos ligar a través de la pantalla? Parece que sí.

La búsqueda de pareja a través de una página de citas

Las aplicaciones de citas están a la orden del día. Tinder, Lovoo, eDarling…, todas ellas tienen un gran abanico de clientes que buscan pasar los días acompañados por alguien que les comprenda. ¿Quién no tiene un amigo soltero que ha usado esta aplicación para tener citas? Que levante la mano, porque en mi caso es totalmente verídico.

Claro está que no todas las páginas de citas funcionan de la misma forma. Tinder y Loovo, por ejemplo, son dos apps disponibles para smartphones, mientras que eDarling es una verdadera página de citas. Para las dos primeras no es necesario pagar nada, pero para la segunda sí que existe una cuota.

Diferencia entre aplicaciones de citas y páginas de citas

La diferencia principal que existe entre las apps de citas y las páginas de citas es el rango de edad que domina. En el caso de las aplicaciones para smartphone, la edad media es de 30 años. Están hechas para personas jóvenes que quieran conocer a muchas posibles parejas y que quieran ir un poco más rápido ya que eliges a la persona dependiendo de su foto y edad, nada más.

En el caso de las páginas de citas, la edad media aumenta. Hombres y mujeres de 40 o de 50 son los más habituales en las páginas de citas ya que es un proceso más lento y cuidadoso. Además, entre tú y la otra persona existe un coordinador que os puede guiar en el camino del amor. En las apps no. Ahí se basan sobre todo en la localización.

Entonces, ¿Se puede encontrar pareja a través de las páginas de citas?

Sí, se puede. Es cierto que es un proceso complejo y bastante curioso, aunque hoy en día está mucho más normalizado, porque conocerás a la persona antes escribiendo que hablando, como se hacía antaño con las cartas de amor. Ahora bien, ¿Existen algunos mitos alrededor de las páginas de citas? Pues también y es que hoy en día casi nada es blanco o negro, todo se basa en una escalada de grises.

Mitos de las citas por Internet

En los portales de citas online no hay gente atractiva e interesante

Error. Se pueden encontrar cientos de perfiles dentro de las páginas de citas, especialmente de personas bastante atractivas e interesantes. Ten en cuenta que hoy en día no tenemos tiempo ni para ligar, así que muchos hombres y muchas mujeres interesantes usan estas plataformas para conocer gente que realmente le interese y no perder el tiempo con citas que no van a ninguna parte.

No se dice la verdad

Esto es relativo. Nadie puede evitar que una persona mienta, así que esto depende mucho de la integridad de una persona.

Las páginas de citas son muy caras

Esto también es relativo. Cada persona valora su dinero de una forma diferente y es posible que muchas personas prefieran pagar por hablar a través del ordenador que pagar muchas copas sin ningún resultado. Piensa que si encuentras al amor de tu vida en una de estas páginas de citas habrá merecido la pena, ¿No es cierto? Y si esto no sucede piensa que has pasado un buen rato y que has dejado de viciarte a la play durante unas horas, que tampoco está nada mal.