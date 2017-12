10 maravillas del mundo que pasan desapercibidas

Es cierto que la Alhambra de Granada no pasa del todo desapercibida, ya que todo el que visita la ciudad no se va de ella sin recorrer los jardines y el palacio de la Alhambra, pero también es cierto que no forma parte de una de las siete maravillas del mundo, aunque debería.

La Alhambra fue una ciudad y una fortaleza con mucha vida en la época de Al-Andalus, es más, es uno de los monumentos más hermosos de la época. Esto hace que las entradas estén casi siempre agotadas, especialmente si las intentar coger en el mismo día. La mejor opción es reservarlas con antelación para descubrir los misterios de la Alhambra y toda su belleza. No te arrepentirás.