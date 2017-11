Todos contra Alba Carrillo: ¡No la pueden ver ni en pintura!

El matrimonio de 11 meses

La presentadora ha entrado en una guerra abierta con quien fuera su esposo, Feliciano López, la cual no cesará en el futuro próximo. La pareja se casó en el 2015, pero su amor no duró ni siquiera un año, ya que se separaron apenas 11 meses después. Desde entonces, lo que parecía ser amor verdadero se convirtió en un enorme resentimiento en muy poco tiempo.

La madrileña ha acusado a López de serle infiel en numerosas oportunidades. Por parte del tenista, su disgusto se debe a las declaraciones de Alba Carrillo sobre los detalles más íntimos de su vida privada. La modelo incluso llegó a considerar que su ex marido era homosexual. López ha considerado demandar a su ex esposa; además, se ha puesto del lado de la ex pareja de la presentadora, Fonsi Nieto, en su lucha por la custodia de su hijo.