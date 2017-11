Tattoo socks y otras formas originales de llevar un tatto sin tatuarte

Te gustan los tatuajes, pero no te decides a tintar tú piel de por vida ¡normal! Hacerse un tatuaje debe de ser algo muy pensado, pues cambiarás la estética de tú cuerpo de por vida (a no ser que te lo quites con el láser especial para eliminar los tatuajes) Para no terminar haciendo eso es mejor hacerse un tatuaje que no sea permanente ¡olvida las agujas!

En la actualidad están muy de moda los tatto socks. Es una forma muy original de tener unas piernas decoradas y sin necesidad de pasar dolor o pagar una gran cantidad de dinero. Existen formas de hacerse un tatto que no sea permanente de forma original. Hay varios métodos ¡la creatividad manda! Puedes hacerte lo que quieras dependiendo del método usado ¡atrévete a decorar tú cuerpo con un tatto sin necesidad de tener que tatuarte! ¡podrás cambiar de diseño como de ropa! ¡apuesta por los tattos temporales!

En el mercado están de moda los tatto socks, pero ¿qué son? Como su nombre indica son unas medias que imitan diferentes tipos de tatuajes. Con esta media parecerá que llevas las piernas tatuadas en su totalidad, dependiendo del diseño que elijas. Están muy conseguidos. Tus piernas lucirán preciosas sin necesidad de haber pasado por tú piel ni una sola aguja, ni de pasar dolor. Las más populares son las que mezclan diseños en negro en medias de color carne. Incorporan algún dibujo por encima de la rodilla.

Hay otras en color carne que tiene un dibujo en los laterales de las piernas. El diseño más llamativo es el que está totalmente cubierto de dibujos. Combinar este tipo de media es algo difícil. Suele quedar mejor con los vestidos y faldas que sean lisas y de colores neutros. Cuanto más cortos sean los vestidos mejor, para que puedas lucir el diseño de tú tatto socks. Los que no están totalmente cubiertos combinan con prendas de diferentes colores. Las que son cubiertas del todo quedan mejor con prendas muchos más discretas. Escoge algo en el tono que tenga la media más dominante. Cuidado con los tattos socks cubiertos con diseño en su totalidad te hará la pierna más gruesa y las que no te alargarán las piernas.

Si no apuestas por los tatto socks, puedes usar el famoso tatoo de henna. Este tipo de tatuajes te los puedes hacer o comprar en tiendas naturistas o ecológicas. Te lo puedes poner en casa aplicando una mezcla del 60% de henna, 10% de agua ,10% de azúcar y otros 10% de jugo de limón. Hay que dejar esta mezcla en la nevera reposar unas 48 horas. Con un palito fino lo vas mojando en el bol y vas haciendo el dibujo del tatuaje en el cuerpo que hayas elegido. Tienes que ir poco a poco para que salga perfecto.

Otros métodos para hacerte tattos

Con el esmalte de uñas podemos hacernos un tatto temporal. Puedes usar varios colores (es lo bueno de elegir este método) Tienes que tener un pulso muy bueno para no arruinar el diseño. Puedes utilizar las herramientas que usas para pintar tus uñas o un palillo de dientes. Cuando termines hay que dejarlo secar y pasar una capa de esmalte transparente. Lo conservarás durante un tiempo si lo cuidas.

Otro método que puedes usar es el siguiente. Dibuja un diseño en una hoja. Repásalo varias veces con una pluma de gel. Cuando lo tengas listo le pones una capa de desodorante en barra. Una vez acabado coloca el diseño del lado de la tinta en la piel. Hay que fijarlo bien con otra capa de desodorante. La tinta se transfiere. Deja que se seque y no lo pongas debajo del agua en ningún momento ¡atrévete a decorar tú cuerpo!¡da rienda a tú creatividad!