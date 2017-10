El caso de Tamara Gorro y Ezequiel Garay y la gestación subrogada

Si hay una historia conmovedora en relación a la maternidad esa es la de Tamara Gorro. El mayor deseo de su vida era convertirse en mamá y gracias a muchas vueltas a la cabeza obtuvo la forma. Hay muchas parejas que pasan por la situación de esta pareja y en la gestación subrogada pueden tener la esperanza y fe.

La historia de esta pareja ha tenido sus luces y sus sombras. Lágrimas, risas, ansiedades. Un sinfín de emociones que se culminó con el nacimiento de su primera hija. Compartió desde las redes sociales todos los momentos de esta gestación, desde la primera vez que fue a Los Ángeles hasta que nació su pequeña. Anteriormente estuvo muy hundida, pero hoy es feliz gracias a este método que hace felices a muchas personas y además ¡va a ser mamá de un niño que se llamará Antonio! Después de trece abortos naturales se ha quedado embarazada de forma natural.

Tamara Gorro expresó: “Me volví reservada porque no quería que nadie sufriera. Un día vi llorar muchísimo a Ezequiel. Estaba en Portugal, sin trabajar y él tenía que aguantar mi carácter y encima no le doy un hijo. Estaba hundida, muy mal, con psicólogos. Yo delante mi familia sólo he llorado una vez, detrás mucho, es doloroso”.

Fueron tres años de dura lucha con momentos buenos y malos. Lo peor que hay mucha gente está pasándolo así. Probaron la fertilización asistida, pero se dieron cuenta de que tenía un problema en las trompas. Por este motivo no daba resultado este método. Llegó la oportunidad de la gestación subrogada y no lo pensaron. Contactaron con un abogado y una agencia para que les asesoraran (el óvulo es de ella y el esperma es de él, por lo que la niña es totalmente biológica). Conoció a la mujer que llevaría en su vientre a su futura hija y todo fue genial. Nació Shaila una preciosa niña que llenó de felicidad a toda la familia.

En el nacimiento pusieron estar presente los dos y fue un momento muy emocionante. Dejaron atrás los días de lucha y lo consiguieron el 12 de octubre de 2016 El jugador de fútbol llegó al justo. Gracias a que Shaila se retrasó en el nacimiento pudo estar presente en el día más especial del matrimonio.

Tamara Gorro está embarazada

Tamara Gorro ha contado toda su experiencia en varias ocasiones en la televisión y en las revistas Es un personaje público y por lo tanto casi se lo exigen (tiene muchos seguidores en las redes sociales) Hace pocas semanas participó en el programa “Salvame Deluxe” para dar una gran noticia ¡está embarazada de manera natural! Aunque los médicos le dijeron que no era posible ha sucedido. Está radiante en su embarazo. Nacerá un niño al que le llamará Antonio en honor a uno de sus mejores amigos fallecido recientemente.